Organização islâmica pede 'força internacional' para proteger palestinos

Organização de Cooperação Islâmica condenou Israel pela morte de quase 60 manifestantes na segunda-feira (14) em um protesto

Os 57 membros da OCI (Organização de Cooperação Islâmica) pediram "proteção internacional para o povo palestino, inclusive com o envio de força de proteção internacional", em um comunicado ao final da cúpula em Istambul convocada pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.



A organização condenou "as ações criminosas das forças israelenses nos Territórios Palestinos ocupados, e na Faixa de Gaza", onde militares israelenses mataram na segunda-feira (14) quase 60 palestinos que participavam de manifestações de protesto na fronteira com Israel pela transferência da embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém.



O grupo pede ainda à ONU a criação "de uma comissão de investigação internacional" sobre as mortes.



O texto acusa a administração americana "de apoiar os crimes de Israel, inclusive protegendo-o no Conselho de Segurança da ONU".



Também critica Washington pela transferência da embaixada, qualificando-a como um "ato de provocação e de hostilidade contra a nação islâmica".