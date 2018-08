Organização de Direitos Humanos fecha escritórios na Nicarágua

ANDPH diz que sofreu sérias ameaças e assédio de grupos armados ilegais

A ANPDH (Associação Nicaraguense Pró-Direitos Humanos), que se destaca no resgate de manifestantes feridos, detidos ou hostilizados durante protestos contra o governo de Daniel Ortega, anunciou neste domingo (5) que vai fechar seus escritórios devido a sérias ameaças e ao assédio de grupos armados ilegais.



O grupo, dirigido por Álvaro Leiva e tem seu escritório central em Manágua, disse que também sofreu "o assédio permanente de grupos armados não autorizados e ligações telefônicas com ameaças" nos escritórios. Diante dessa situação, a ANPDH decidiu fechar seus escritórios como medida preventiva, "a fim de garantir a integridade física e a segurança dos nossos defensores", destacou. No entanto, informou que continuará atendendo as denúncias de vítimas através da internet.



A organização denunciou a existência de uma "profunda crise" de violação dos direitos humanos na Nicarágua pela repressão aos protestos iniciados em 18 de abril, que segundo o grupo já deixaram um balanço de 448 mortos. A cifra é maior à estimada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que informou na semana passada 317 mortos pela crise.



A ANPDH ajudou a gerenciar, junto com a Igreja católica, a libertação de centenas de detidos ilegais, e destacaram a existência de cerca de 600 desaparecidos.