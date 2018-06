Oposição se une para impedir reeleição de Erdogan

Partidos se comprometeram em apoiar o candidato que chegar ao segundo turno, em 8 de julho, contra o atual presidente

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tentará no domingo (24) um novo mandato com poderes reforçados, em eleições nas quais enfrenta uma posição determinada a acabar com seus 15 anos de poder.



Desta vez, o presidente turco enfrenta na breve campanha eleitoral uma união inesperada dos partidos de oposição e um concorrente, Muharrem Ince (CHP, social-democrata), capaz de desafiá-lo.



Embora os diferentes partidos opositores tenham decidido apresentar seus próprios candidatos para as eleições presidenciais, a maioria concordou em apoiar o candidato que chegar a um hipotético segundo turno contra Erdogan em 8 de julho.



Ainda que Erdogan seja favorito, muitos observadores acreditam que não vencerá no primeiro turno e que sua formação, o Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), poderia perder sua maioria no Parlamento.



O resultado das eleições será especialmente importante para a Turquia, já que o vencedor terá poderes reforçados após o referendo de abril de 2017 convocado por Erdogan após o fracassado golpe de julho de 2016.

Erdogan, de 64 anos, dirige a Turquia desde 2003, primeiro como primeiro-ministro e depois como presidente. Ele transformou seu país com projetos e políticas de desenvolvimento voltadas para o crescimento econômico, ao mesmo tempo em que reforçou o discurso religioso muçulmano no país laico e se impôs como ator-chave na arena internacional.

O chefe de Estado surpreendeu quando, em abril, modificiou o calendário político anunciando a antecipação para 24 de junho das eleições inicialmente previstas para 3 de novembro de 2019.

Uma decisão provavelmente motivada pelo temor da crise econômica que parece atingir o país com uma queda enorme da lira turca, uma inflação de dois dígitos e um déficit significativo em sua balança.