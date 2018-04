Oposição quer que Cúpula das Américas rejeite eleição na Venezuela

A oposição venezuelana pediu nesta sexta-feira (13) aos governos que presentes na Cúpula das Américas em Lima que rejeitem a eleição de 20 de maio, em que o presidente Nicolás Maduro buscará a reeleição.

"Que todos os países assinem uma declaração rejeitando a pretensão de fazer um parapeito em 20 de maio", exortou o deputado Negal Morales em nome da Frente Ampla, que reúne os principais partidos da oposição e organizações civis.

Durante um comício no consulado do Peru em Caracas, Morales considerou necessário colocar a Venezuela "no epicentro da Cúpula", que acontece nesta sexta-feira e sábado, devido à grave crise sócio-econômica no país.

Os principais grupos políticos de oposição, reunidos na Mesa da Unidade Democrática (MUD), decidiram boicotar a eleição, denunciada como uma "fraude para perpetuar Maduro".