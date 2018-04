Oposição pede ao mundo que não reconheça eleições

04.04.2018 07:05

Líderes da oposição venezuelana pediram nesta terça-feira (3) à comunidade internacional que não reconheça os resultados das próximas eleições presidenciais na Venezuela para que o presidente Nicolás Maduro não se perpetue no poder.



"Nosso clamor mais importante é que o mundo não reconheça as eleições de 20 de maio", enfatizou em Paris o deputado Julio Borges, ex-presidente do Parlamento venezuelano e um dos principais dirigentes da coalizão opositora MUD (Mesa da Unidade Democrática). "Queremos eleições livres na Venezuela, queremos eleições de verdade, e o que está previsto para 20 de maio são eleições nas quais é impossível participar porque os candidatos ou estão presos, ou estão inabilitados ou estão no exílio."



"Viemos pedir ao governo da França que aumente a pressão para libertarmos a Venezuela da ditadura", afirmou o ex-prefeito de Caracas Antonio Ledezma, refugiado na Espanha desde que escapou, em novembro do ano passado, da prisão domiciliar que cumpria em seu país por suposta conspiração.



Ledezma também pediu apoio às denúncias de crimes contra a humanidade contra o presidente do governo venezuelano. E isso depois que o Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciou o início de um exame preliminar para analisar se foram cometidos crimes contra a humanidade no país, onde cerca de 125 pessoas morreram em 2017 durante protestos da oposição.



Macron



Após se reunir com a delegação, o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que as condições de organização das eleições presidenciais de 20 de maio na Venezuela não permitem uma votação "justa e livre".



"A França está disposta, junto com seus sócios europeus, a adotar novas medidas se as autoridades venezuelanas não permitem que sejam eleições democráticas", declarou o presidente francês.



Maduro



O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, condenou nesta terça-feira (3) a agressão contra a equipe de campanha de um de seus rivais nas próximas eleições presidenciais. Segundo Maduro, 17 pessoas foram detidas pelo caso.



"Quero condenar a agressão de que foi alvo ontem a caravana do candidato Henri Falcón. Desde que me inteirei ordenei uma investigação. Posso dizer que hpa 17 detidos", disse o presidente durante um ato no estado de Lara (oeste).



Maduro pediu a "punição máxima" para os responsáveis por "agredir verbal e fisicamente" a equipe de Falcón durante um a campanha na segunda-feira em Catia (zona popular do oeste de Caracas).