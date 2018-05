Oposição da Malásia conquista vitória eleitoral histórica

A aliança opositora liderada pelo veterano Mahathir Mohamad, de 92 anos, conquistou nesta quinta-feira (tarde de quarta-feira 9, no Brasil) uma vitória histórica nas eleições legislativas da Malásia, pondo fim a seis décadas no poder da coalizão governista Barisan Nasional (BN, Frente Nacional).

A coalizão Pakatan Harapan, junto com um pequeno partido aliado no estado de Bornéu, obteve 115 assentos, uma maioria simples no Parlamento (222), informou a Comissão Eleitoral.

O primeiro-ministro, Najib Razak, enfraquecido por vários escândalos, perdeu a disputa contra seu antigo mentor, o veterano ex-dirigente Mahathir Mohamad.