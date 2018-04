ONU visita Bangladesh por crise dos rohingyas

Pressão em Mianmar fez com que 700 mil pessoas fugissem do país

Uma delegação do Conselho de Segurança da ONU visitou neste domingo (29) os refugiados rohingyas na fronteira entre Bangladesh e Mianmar. Mianmar sofre uma intensa pressão internacional desde agosto de 2017, após uma campanha militar que a ONU classificou de limpeza étnica, algo que as autoridades birmanesas desmentem, no estado de Rakhine, oeste do país.

Esta campanha provocou a fuga para a vizinha Bangladesh de quase 700 mil rohingyas, uma minoria muçulmana apátrida em um país de maioria budista.

A delegação da ONU deve se reunir com rohingyas nos campos de refugiados em Bangladesh e com a primeira-ministra do país, Sheikh Hasina.

Depois, os representantes da ONU devem viajar a Mianmar para uma reunião com a dirigente civil Aung San Suu Kyi. A delegação deve ser autorizada a sobrevoar o estado de Rakhine, uma área que tem o acesso extremamente limitado pelas autoridades birmanesas.

Em Bangladesh, o comissário para os refugiados, Mohamad Abul Kalam, declarou à AFP que a delegação da ONU, composta por 26 diplomatas de 15 países, viajou primeiro ao campo de Konarpara, onde vivem 6.000 rohingyas.

O administrador do campo, Dil Mohamad, informou que a delegação se reuniu com mulheres vítimas de violência em Rakhine e com idosos."Contamos que permanecemos aqui para salvar nossas vidas", disse à AFP. "Temos muita vontade de retornar a nossa casa, desde que a ONU garanta a nossa segurança", completou.

A delegação também pretende visitar o campo de Kutupalong, onde centenas de rohingyas protestaram com cartazes que exigiam a restauração de seus direitos em Mianmar. Foram dispersados sem confrontos pela polícia.