ONU pede 'verdadeira investigação' de abusos contra rohingyas

Enviada da ONU visitou campos de refugiados; líder do Exército birmanês nega crimes dos soldados

Mianmar deve fazer uma "verdadeira investigação" sobre as atrocidades que teriam sido cometidas contra a minoria muçulmana dos rohingyas - disse uma enviada do Conselho de Segurança da ONU, nesta terça-feira (1º).

"Para que se possa prestar contas deve haver uma verdadeira investigação", afirmou a diplomata britânica Karen Pierce, em conversa com a imprensa, após visitar campos de refugiados rohingyas tanto em Bangladesh, quanto no estado birmanês de Rakhine, do qual estão fugindo.

Em agosto de 2017, o governo birmanês começou uma campanha militar que a ONU classifica como limpeza étnica - o que as autoridades negam.

Desde então, cerca de 700.000 rohingyas, uma minoria muçulmana apátrida nesse país de maioria budista, buscaram abrigo no vizinho Bangladesh.

A enviada da ONU evitou a pergunta sobre um possível consenso no Conselho a favor de um envolvimento do Tribunal Penal Internacional.

"Uma das vias possíveis é um recurso à Corte Penal Internacional. A segunda é que Mianmar se encarregue disso", por meio de seu próprio sistema judiciário, desconversou.

Aung San Suu Kyi "nos disse que, se houver provas, devem ser transmitidas às autoridades birmanesas, que fariam uma verdadeira investigação", assegurou.

Suu Kyu, a líder "de fato" do país, recebeu ontem uma delegação do Conselho de Segurança da ONU, na primeira visita de tão alto nível desde que começou a crise dos rohingyas, em 2017.



Abusos

Os refugiados rohingyas em Bangladesh denunciam estupros e execuções extrajudiciais, mas o chefe do Exército birmanês negou que seus homens cometeram abusos no que a ONU descreve como limpeza étnica.

"Não houveram abusos sexuais na história do Tatmadaw [nome do Exército birmanês]", assegurou o general Min Aung Hlaing à delegação, segundo declarações transcritas em sua página do Facebook, seu meio usual de comunicação.

Nesta declaração divulgada segunda-feira (30) à noite, ele afirma que "sobre as supostas acusações de abusos sexuais, serão tomadas medidas contra quem for considerado culpado de abusos sexuais".

No momento, o Exército não informou nenhum processo por estupro. Apenas sete soldados birmaneses foram condenados pelo assassinato de dez rohingyas.