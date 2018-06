13.06.2018 22:32

Ao menos 129 palestinos foram mortos por soldados israelenses em protestos perto da fronteira com Gaza que começaram no final de março

Uma emenda apresentada pelos Estados Unidos para condenar o Hamas por "incitar a violência" em Gaza não obteve a maioria de dois terços necessária para sua aprovação.ONU condena violência de Israel em Gaza



A Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) aprovou nesta quarta-feira (13) por ampla maioria uma resolução que condena Israel pela escalada da violência em Gaza, e rejeitou um texto apresentado pelos Estados Unidos que responsabilizava o movimento Hamas pelos atos violentos.



Impulsionado por Argélia e Turquia, o documento foi aprovado por 120 dos 193 países da organização, com oito votos contra e 45 abstenções. A resolução denunciou Israel pelo uso "excessivo, desproporcional e indiscriminado da força" contra civis palestinos e pediu medidas de proteção para os palestinos em Gaza e na Cisjordânia.



Ao menos 129 palestinos morreram por disparos de soldados israelenses em protestos perto da fronteira com Gaza que começaram no final de março. Nenhum israelense morreu nos confrontos.



Proteção internacional



A resolução encarrega o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, de redigir propostas para um "mecanismo de proteção internacional" para os palestinos, que pode incluir desde o estabelecimento de uma missão de observação até uma força de manutenção da paz.



"Queremos que nossa população civil fique protegida", disse o embaixador palestino Riyad Mansur. Já o embaixador israelense, Danny Danon, criticou a medida e a classificou como uma "tentativa de tirar nosso direito básico à defesa própria".