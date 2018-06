ONU adverte que Gaza está à beira da guerra

Segundo o enviado especial da ONU para o Oriente Médio, os últimos confrontos entre Israel e os palestinos está levando a Faixa de Gaza para a beira de uma guerra. O conselho teve uma sessão de urgência a pedido dos Estados Unidos, onde falaram sobre a necessidade de condenar os recentes ataques do Hamas e a Jihad Islâmica contra Israel.

"Esta última série de ataques é uma advertência para todos do quanto estamos perto de uma guerra todos os dias", disse Nickolay Mladenov em uma comunicação com o Conselho de Segurança da ONU por um vídeo de Jerusalém.



Os Estados Unidos vão vetar uma proposta para proteger os palestinos nesta sexta-feira (1). Segundo Nikki Haley, representante americana na ONU, Gaza não precisa de "proteção de uma fonte externa", mas o povo "precisa ser protegido do Hamas".