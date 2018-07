ONU acusa Nicarágua de violar os direitos humanos

O país enfrenta uma séria onda de violência há três meses

A ONU acusou nesta terça-feira (17) as autoridades da Nicarágua de graves violações aos direitos humanos e disse estar muito preocupada com o desaparecimento de dois representantes do movimento camponês detidos no aeroporto de Manágua e que deveriam participar de uma conferência nos Estados Unidos.



"Estamos muito preocupados pelo fato de que dois defensores dos direitos humanos", Medardo Maireno, um dos líderes do movimento camponês, e Pedro Mena, membro do mesmo, "possam ser vítimas de desaparecimento forçado", declarou aos meios de comunicação Rupert Colville, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, em Genebra.



"A polícia os prendeu na sexta-feira no aeroporto de Manágua e desde então as autoridades não informaram a suas famílias o local onde se encontram. Pedimos às autoridades nicaraguenses que forneçam imediatamente as informações sobre a sua localização", acrescentou.



A Nicarágua está afundada há três meses em uma grave onda de violência.



Desde 18 de abril, 280 pessoas perderam a vida em uma série de protestos contra uma reforma do sistema de aposentadorias, que se tornaram um clamor para exigir a saída do poder de Daniel Ortega.