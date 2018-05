ONG pede boicote a inauguração da Copa do Mundo na Rússia

A ONG Human Right Watch pediu aos líderes mundiais, nesta terça-feira (22), que boicotem a inauguração do Mundial de futebol na Rússia para protestar contra a política de Vladimir Putin no conflito sírio.

A Rússia, primeira vez sede do evento, é um dos principais apoios do regime de Bashar al-Assad no conflito que começou há sete anos no país.

"Com a organização de um dos eventos mais televisionados do mundo, a Rússia quer se reconciliar com a opinião pública e busca respeito", afirmou o diretor-executivo da HRW, Kenneth Roth, em um comunicado.