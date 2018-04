Onda de protestos deixa 24 mortos na Nicarágua

Uma das vítimas é o jornalista Miguel Ángel Gahona, alvejado enquanto transmitia confronto via Facebook

Pelo menos 24 pessoas morreram durante uma onda de protestos que atinge a Nicarágua desde a última quarta-feira (18). O país da América Central, localizado entre Honduras e Costa Rica, enfrenta rebeliões após o atual presidente, Daniel Ortega, dar início a reforma no sistema previdenciário.

As vítimas incluem estudantes que iniciaram o movimento, agentes de polícia e simpatizantes da Frente Sandinista, acusados de atacar os manifestantes. O Centro Nicaraguense de Direitos Humanos (Cenidh) confirmou as mortes e disse que a situação no país é "verdadeiramente grave".

Uma das vítimas fatais foi o jornalista Miguel Ángel Gahona, alvejado no último sábado (21) na cidade de Bluefields, enquanto transmitia um confronto entre policiais e manifestantes ao vivo pelo Facebook.

Em meio ao clima tenso, a população lotou supermercados e lojas em busca de mantimentos. Foram registrados roubos a diversos estabelecimentos comerciais durante o final de semana.



Motivos

Líderes políticos acreditam que os protestos vão além do descontentamento com as reformas do sistema previdenciário e apontam para a necessidade de uma mudança na direção do país.

"Aqui não há outra saída que não seja fazer eleições livres, transparentes (...) para evitar que haja um custo maior à população", disse a presidente do opositor Frente Ampla pela Democracia (FAD), Violeta Granera, cujo movimento foi excluído das eleições de 2016, quando Ortega foi reeleito.

A jornalista Cristiana Chamorro, ex-diretora do jornal La Prensa, considerou que o presidente tem apenas duas opções: sair pela via eleitoral, como em 1990, ou "ensanguentado", como o ex-ditador Anastasio Somoza, deposto em 1990 pela Revolução Sandinista.

O autodenominado movimento OcupaINSS, um dos que iniciou os protestos, se queixa da falta de diálogo e da "forma autoritária como as decisões vêm sendo tomadas".