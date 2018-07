Onda de calor deixa 80 mortos e lota hospitais no Japão

A sufocante onda de calor úmido que atinge o Japão deixou 80 mortos e já levou cerca de 35 mil pessoas para os hospitais nas últimas três semanas, de acordo com números oficiais divulgados nesta terça-feira (24).



A semana passada, quando as temperaturas passaram dos 35ºC à sombra em muitos lugares, foi a mais letal, com 65 mortos, segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres. Duas semanas antes, 15 pessoas já haviam morrido também em decorrência do calor.



Com temperaturas de entre 35ºC e 40°C à sombra e uma umidade de mais de 80%, várias cidades japonesas mostram uma combinação letal.





“This heat is a threat to life. We recognize it as a natural disaster.”

