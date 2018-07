Onda de calor deixa 17 mortos no Canadá

Ao menos 17 pessoas morreram em Quebec devido à onda de calor que atinge a parte leste do Canadá desde o fim da semana passada, segundo balanço divulgados pelas autoridades de Saúde na quarta-feira (4).

Destas mortes, 12 aconteceram em Montreal, informou a diretora regional de Saúde desta cidade, a médica Mylène Drouin.

Outras cinco mortes foram reportadas nos últimos dois dias na região dos Cantões de Quebec, ao leste da cidade homônima, de acordo com o jornal "La Tribune", que cita como fonte autoridades locais de Saúde.

"Mantenho contato com os que perderam um ser querido nesta onda de calor. As altas temperaturas vão se manter no centro e no leste do Canadá, de modo que se assegurem de se proteger e de proteger suas famílias", expressou, na quarta-feira, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau em seu Twitter.

As vítimas de Montreal são parte de um setor da população "muito vulnerável: pessoas idosas, doentes crônicos ou mentais" que não tinham ar condicionado em suas casas, explicou Drouin durante uma entrevista na televisão pública "Rádio-Canadá".

A temperatura em Montreal chegou a 34 graus na quarta, mas com uma umidade que podia levar a sensação térmica além dos 40 graus. A partir de sexta-feira (6) está prevista uma queda nesses registros.

Na província vizinha de Ontário ainda não foram reportadas vítimas fatais por esta onda de calor, embora lá também as temperaturas tenham sido muito altas.

Cerca de 100 pessoas morreram em 2010 na região de Montreal por uma onda de calor.