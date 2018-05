OMS se prepara para o pior e considera vacina experimental contra ebola

Após novos casos da doença serem registrados na RDC, organização se prepara inclusive para epidemia em grande centro urbano

A OMS (Organização Mundial de Saúde) afirmou nesta sexta-feira (11) que o risco de propagação do vírus do ebola na República Democrática do Congo (RDC) é elevado, e que se prepara para "o pior cenário possível".



Em entrevista coletiva em Genebra, o diretor do programa de resposta de emergências da OMS, Peter Salama, afirmou que são considerados os piores cenários, inclusive a epidemia da doença em uma cidade grande.



O risco imediato é o surto se alastrar para a capital provincial Mbandaka, que tem cerca de 1 milhão de habitantes. Segundo Salama, se a doença chega a um área urbana, como favelas, se torna extremamente difícil de se livrar do vírus.



A OMS ainda afirmou que espera que o país libere o uso do vacinas experimentais, mas também alertou que o medicamento é de difícil manuseio e não fará milagres.



Nove vizinhos do país estão em alerta máximo, sendo que as principais preocupações são com a República do Congo, com quem a RDC compartilha uma longa fronteira, e com a República Centro-Africana. O risco de disseminação internacional, no entanto, ainda é baixo.



Histórico da doença

A OMS registrou 32 casos confirmados ou suspeitos de ebola, incluindo 18 mortes, na RDC entre 4 de abril e 9 de maio, na região de Bikoro, ao nordeste de Kinshasa, na fronteira com Congo-Brazzaville. Três dos 32 casos afetam funcionários da área de saúde, de acordo com Salama, situação que pode se tornar um fator "amplificador" da epidemia.

A epidemia de ebola mais importante da história aconteceu no oeste da África entre 2013 e 2016, com 11.300 mortos em um total de 29.000 casos, em sua grande maioria na Guiné, Libéria e Serra Leoa.

A OMS foi muito criticada na época por ter demorado a declarar o estado oficial de emergência internacional para a saúde pública.

A última epidemia de ebola na RDC aconteceu em 2017 e deixou quatro mortos.

Registrada pela primeira vez em 1976 no que então era o Zaire (agora RDC), a febre hemorrágica do ebola procede de um vírus transmitido pelo contato físico com os líquidos corporais infectados. O consumo de carne de animais silvestres também é um fator de contágio.