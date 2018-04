OMS exige acesso a vítimas de suposto ataque químico na Síria

Informações de organizações locais apontam que quase 500 pacientes tinham sintomas de exposição a produtos químicos tóxicos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) exigiu nesta quarta-feira (11) acesso às vítimas de um suposto ataque químico na cidade rebelde de Duma, perto de Damasco, no último sábado (7).



"A OMS exige um acesso imediato e sem restrições à região para atender as pessoas afetadas, para avaliar o impacto de saúde e para dar uma resposta completa de saúde pública", declarou Peter Salama, diretor executivo do Programa de Emergências Sanitárias da OMS.



Há suspeita de que rebeldes que controlam a região teriam usado gás de cloro em um ataque, que deixou dezenas de pessoas mortas e feridas. "Devemos ficar indignados com estas informações e imagens horríveis procedentes de Duma", afirmou.



A OMS, com base em informações de organizações locais, afirmou que quase 500 pacientes tinham vestígios e sintomas coerentes com uma exposição a produtos químicos tóxicos.



"Havia sinais de irritação grave das mucosas, problemas respiratórios e perturbações do sistema nervoso nas pessoas afetadas", afirmou o comunicado da OMS.