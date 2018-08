OEA avalia criar comissão especial para Nicarágua

Iniciativa de Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México e Peru será avaliada nesta quinta (2) pelo Conselho Permanente da organização, em Washington

A OEA (Organização dos Estados Americanos) discutirá nesta quinta-feira (2) a criação de uma comissão especial para buscar soluções "pacíficas e sustentáveis" para a situação na Nicarágua, onde dezenas de pessoas morreram nos protestos iniciados há três meses contra proposta de reforma da previdência proposta pelo governo de Daniel Ortega.



A iniciativa, impulsionada por Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México e Peru, será avaliada pelo Conselho Permanente da organização em sua sede, em Washington. Para ser aprovado, o projeto de resolução precisa de uma maioria simples dos 34 Estados-membro ativos.



"A Comissão Especial para a Nicarágua ajudará no processo de diálogo nacional, inclusive com medidas de apoio, acompanhamento e verificação em coordenação com os esforços em curso da Organização e de outros atores regionais e internacionais", destaca o texto publicado no site da OEA na internet.



A comissão se reportará mensalmente ao Conselho Permanente e deve estar formada até o próximo dia 10 por delegados de cada grupo regional e de outros Estados-membros que serão designados pela Presidência, atualmente ocupada pela Costa Rica.



Ortega disse na segunda-feira, em entrevista à CNN, que a Nicarágua está voltando à normalidade depois das manifestações que deixaram 195 mortos, segundo o governo, e mais de 300, de acordo com grupos de direitos humanos.



No entanto, a CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos), entidade autônoma da OEA, assegurou que a Nicarágua vive uma terceira fase de repressão que se traduz "em um processo intenso de criminalização dos manifestantes".



Nesta terça-feira (31), a agência de refugiados da ONU disse que ao menos 23 mil pessoas que fogem da violência na Nicarágua buscaram asilo na vizinha Costa Rica.



Ortega



Os manifestantes exigem a renúncia de Ortega, que governou entre 1979 e 1990 e retornou ao poder em 2007, assim como de sua esposa e vice-presidente, Rosario Murillo, aos quais acusam de instaurar uma ditadura.



A OEA aprovou em 18 de julho uma resolução que exorta o governo de Ortega a acordar com a oposição um calendário para realizar eleições antecipadas e condena "todos os atos de violência" documentados pela CIDH, inclusive os cometidos pela polícia e por milícias.



A organização já tinha condenado em sua Assembleia geral, em junho, a violência provocada na Nicarágua, mas sem responsabilizar o governo de Ortega pela repressão.