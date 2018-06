OEA abre caminho para suspender Venezuela

Reeleição de Nicolás Maduro foi declarada ilegítima e que houve 'alteração da ordem constitucional'

A Assembleia da OEA (Organização dos Estados Americanos) aprovou nesta terça-feira (5) uma resolução promovida pelos Estados Unidos que abre caminho para uma eventual suspensão da Venezuela, por quebra da ordem democrática.



A reeleição do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi declarada ilegítima pelo órgão, que convocou à aplicação dos mecanismos da Carta Democrática Interamericana por "alteração da ordem constitucional". O processo pode culminar na suspensão da Venezuela da OEA.



O texto foi apresentado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México e Peru, com o copatrocínio de Costa Rica, Guatemala e Paraguai.



A resolução superou a maioria simples necessária do total de membros da OEA, que oficialmente são 35, mas que em atividade são 34 porque Cuba não participa.



A Venezuela teve apoio apenas de Bolívia, São Vicente e Granadinas e Dominica.



Países caribenhos, tradicionais aliados de Caracas – que vende petróleo em condições muito favoráveis – se abstiveram, assim como Equador, Nicarágua, El Salvador e Uruguai.



O conselho permanente da OEA já declarou em abril de 2017 que na Venezuela houve um rompimento inconstitucional, mas não conseguiu se pronunciar sobre o tema em sua assembleia anual em Cancún.