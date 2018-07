Objetos e obras de arte de Robin Williams serão leiloados

Esculturas, pinturas, relógios, objetos religiosos: a coleção do ator americano Robin Williams, que morreu em 2014, e de sua segunda esposa, Marsha, será posta à venda no dia 4 de outubro pela casa de leilões Sotheby's em Nova York.



Entre as dezenas de lotes que serão oferecidos estão artigos do mundo do cinema, como uma toga usada por Daniel Radcliff na saga "Harry Potter" (cuja venda está estimada entre US$ 10 mil e US$ 15 mil) e outros acessórios de filmagens e figurinos, além de prêmios e roteiros autografados.

A coleção também inclui obras de arte moderna e contemporânea, como uma escultura de Niki de Saint Phalle, além de outras obras de grandes artistas de rua, como Banksy, Shepard Fairey e o francês Invader.

Uma parte dos lucros será destinada a organizações sem fins lucrativos, como o Wounded Warrior Project, que trabalha com feridos em conflitos armados, e a Juilliard School, uma prestigiada escola de música, teatro e dança sediada em Nova York.