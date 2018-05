O que os EUA farão com Venezuela após a eleição?

O governo Trump já anunciou que não cruzará os braços diante da 'ditadura' de Nicolás Maduro. Analistas avaliam as opções de Washington

O governo de Donald Trump anunciou que não ficará de braços cruzados diante da "ditadura" de Nicolás Maduro. De sanções econômicas até uma intervenção militar, analistas consultados pela AFP avaliam as opções de Washington.



Mais sanções



Desde março de 2015 os EUA consideram a Venezuela "uma ameaça para a segurança nacional". Já aplicaram medidas contra cerca de 60 funcionários e ex-funcionários do governo venezuelano, acusados de corrupção e narcotráfico.



"Se Maduro ganhar, como se espera, o governo americano certamente pressionará ainda mais", opinou David Smilde, do centro de pesquisa e promoção dos direitos humanos WOLA, com sede em Washington.



Aumentarão "as sanções contra funcionários, em alguns casos incluindo familiares e associados", apontou Mariano de Alba, um advogado venezuelano especialista em Relações Internacionais.



"Trump não terá outro remédio senão mostrar maior força", apontou Michael Shifter, presidente do centro de análise Diálogo Interamericano.



O efeito Conoco



No entanto, um embargo petroleiro parece pouco provável no curto prazo, disse De Alba, depois que a americana ConocoPhillips tomou o controle dos ativos da PDVSA após ganhar um litígio de mais de US$ 2 bilhões.



Smilde disse que antes de um bloqueio total, Washington pode tomar medidas contra a indústria petroleira venezuelana, como aplicar sanções às seguradoras dos buques petroleiros.



"Uma medida mais drástica parece agora menos provável, já que isso poderia exacerbar a crise humanitária do país, fortalecer Maduro politicamente e abrir o caminho para uma maior participação russa e chinesa na Venezuela", advertiu Shifter.



O fator militar



Trump sugeriu em agosto passado "uma possível" operação armada entre as "muitas opções" para forçar que Maduro deixe o poder. "Há um risco claro de ação militar por parte dos Estados Unidos", disse Smilde. "Há venezuelanos expatriados pedindo há tempos e sempre há políticos e funcionários do governo interessados em uma ação militar."



Shifter não concorda. "O governo disse repetidamente que 'todas as opções estão sobre a mesa', a intervenção militar americana continua sendo altamente improvável", disse.



Marczak também não acredita que isso esteja no horizonte. Mas não descarta que após as eleições, o "descontentamento" se apodere cada vez mais do exército venezolano e assim muitos decidam deixar de seguir ordens do presidente eleito de maneira "ilegítima".