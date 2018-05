O papel do Brasil na crise venezuelana

Como vizinho de fronteira com a Venezuela e um dos principais destinos dos venezuelanos que abandonam seu país em busca de uma saída para miséria, o Brasil se viu arrastado para a profunda crise que atinge o país. Roraima abriga centenas de refugiados que agora se espalham pelo território brasileiro, enquanto a opinião pública se divide sobre a real atuação que o governo de Brasília deve desempenhar na situação da Venezuela.

A professora Marília Pimenta, coordenadora do curso de Relações Internacionais da Fecap, aponta que o governo brasileiro tem perdido sua liderança política regional, o que deve afetar sua relação com Caracas e sua forma de se posicionar frente aos problemas do país caribenho.

"O Brasil vem perdendo sua liderança política na região desde o governo Dilma e agora com o governo Temer vem aprofundando sua incapacidade de manter a liderança conquistada na região quando, por exemplo, foi um dos protagonistas da criação da UNASUL, em 2008. A criação de um Banco do Sul, no âmbito do Mercosul, foi uma proposta deixada de lado", lembra a especialista, citando os momentos que o governo brasileiro deixou passar sua oportunidade de protagonismo.

Relacionado Crise e crítica internacional moldam eleição na Venezuela

"Ademais, o Brasil também não participou do Acordo de Paz da Colômbia com as FARC [em 2016], o que já evidenciou um certo 'isolamento' do Brasil face aos problemas enfrentados pelos países vizinhos. Pode ser que com as eleições de outubro, um novo governante reassuma o protagonismo do país a partir de 2019", diz Marília.

George Niaradi, coordenador de Relações Internacionais do Ibmec/SP, acredita que o Brasil poderia ter um papel importante na situação, devido a seu relacionamento histórico com Caracas.

"Apesar do distanciamento do atual governo brasileiro com a Venezuela, em face de uma aproximação com o governo estadunidense, é fundamental que se mantenha uma boa relação econômica com a finalidade de salvaguardar os próprios interesses", defende o especialista. "Esta premissa não pode ser utilizada para justificar uma interferência agressiva do Brasil, que deve respeitar a soberania do Estado venezuelano", adverte.

A solução da intensa crise na Venezuela, no entanto, exige ainda outros fatores além da ajuda internacional. Segundo o professor Niaradi, a saída para a crise ainda deve demorar.

"Por se tratar de uma crise profunda, a solução passa inevitavelmente por medidas de médio e longo prazo, que alcancem desde setores sociais aos setores econômicos do país. O mais importante, no entanto, é que o conflito interno na Venezuela deverá ser solucionado pelo próprio povo venezuelano", aponta o especialista. "Será imprescindível, ainda, a reinserção da Venezuela no cenário político internacional", lembra Niaradi.

Marília Pimenta afirma ainda que a solução para a crise dependerá da forma como uma possível transição de governo será acertada. "Creio que seja necessário haver garantias institucionais internas e internacionais de que haverá uma transição política pacífica, com 'perdão' aos chavistas, em uma possível transição de poder, caso contrário, as tensões podem aprofundar a crise e gerar ainda mais violência", explica a especialista em Relações Internacionais. "Os mecanismos internacionais, portanto, precisam apaziguar os ânimos, diminuir a pressão, oferecer garantias", aponta.