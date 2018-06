Número de refugiados bate novo recorde e atinge 68,5 milhões

guerras, violência e perseguições. Desse total, metade (52%) eram menores de idade. Desse total, metade (52%) eram menores de idade.

O número de pessoas forçadas a se deslocar no mundo bateu novo recorde em 2017 pelo quinto ano consecutivo. Segundo o relatório anual "Tendências Globais", divulgado nesta terça-feira (19) pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), 68,5 milhões de indivíduos que tiveram de deixar seus lares no ano passado devido aA média de pessoas forçadas a abandonar suas casas foi de 44,5 mil por dia em 2017–ou a uma pessoa se deslocando a cada dois segundos.

Segundo o organismo internacional, o aumento foi motivado sobretudo pela crise na República Democrática do Congo, pela guerra do Sudão do Sul e pela ida de milhares de refugiados rohingya de Mianmar para Bangladesh.

Entre os 68,5 milhões de indivíduos, 16,2 milhões foram deslocados pela primeira vez em 2017 ou já viviam em situação de deslocamento forçado e tiveram de se deslocar novamente.



Refugiados que tiveram de deixar seus países para escapar do conflito e da perseguição somam 25,4 milhões dos 68,5 milhões de deslocados contra sua vontade. O contingente de refugiados corresponde a 2,9 milhões a mais do que em 2016. Trata-se do maior aumento que o ACNUR já registrou em um único ano.



De acordo com o ACNUR, a quantidade de refugiados em 2017 era maior do que a população da Austrália. O número de pessoas deslocadas à força era igual à população da Tailândia. Em todo o mundo, uma em cada 110 pessoas é deslocada.



"Estamos em uma fase decisiva, na qual o sucesso em gerenciar o deslocamento forçado global exige uma abordagem nova e muito mais abrangente, para que os países e as comunidades não lidem sozinhos com esse tema", disse o alto-comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi.



Países em desenvolvimento

Diferentemente do que muitos pensam, grande parte dos refugiados vai para países em desenvolvimento, rompendo com a ideia de que os migrantes são uma questão de "países ricos".



Um total de 85% dos refugiados foram para países em desenvolvimento, o que representa um total de quase 17 milhões de pessoas. Quase dois terços das pessoas forçadas a deixar suas casas são deslocadas internas e continuam vivendo dentro de seus próprios países.



Os países menos desenvolvidos também deram asilo ao equivalente a um terço do total global (6,7 milhões de refugiados). O Líbano, por exemplo, foi o que recebeu o maior número de refugiados em relação à população nacional (1 em cada 6 pessoas era refugiada). A Jordânia (1 em 14) e a Turquia (1 em 23) ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.





Ranking

A Síria, assim como nos anos anteriores, continuou a ser o país com maior população deslocada globalmente. No fim de 2017, havia 12,6 milhões de sírios desalojados à força, sendo cerca de 6,3 milhões de refugiados, 146.700 requerentes de asilo e 6,2 milhões de deslocados internos.





A Colômbia teve o segundo maior deslocamento populacional, com 7,9 milhões de vítimas de conflitos, a maioria deslocada internamente (7,7 milhões) .

A República Democrática do Congo ficou em terceiro lugar, com 5,1 milhões de congoleses deslocados à força, 4,4 milhões de deslocados internos, 620.800 refugiados e 136.400 requerentes de asilo. Em seguida está o Afeganistão (4,8 milhões), Sudão do Sul (4,4 milhões), Iraque (3,3 milhões), a Somália (3,2 milhões), o Sudão (2,7 milhões), Iêmen (2,1 milhões), a Nigéria (2,0 milhões) e Ucrânia (2,0 milhões).

Nos últimos anos, a situação política e econômica na Venezuela levou mais de 1,5 milhão de venezuelanos a se deslocarem para os países vizinhos. Entre os principais destinos estavam o Brasil, a Colômbia, Costa Rica, o México, Peru, a Espanha e os EUA. De acordo com os números fornecidos pelos governos desses países, mais de 111 mil venezuelanos apresentaram novos pedidos de asilo em 2017. O Peru registrou mais pedidos (33.100), seguido pelos Estados Unidos (30.000), o Brasil (17.900), a Espanha (10.600), o Panamá (4.400), México (4.000) e a Costa Rica (3.200).