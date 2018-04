NRA proíbe armas em evento com o vice-presidente

Associação do Rifle proíbe armas de fogo em conferência com Mike Pence, para manter a segurança do republicano; estudantes ironizam ação

A Associação Nacional do Rifle (NRA, na sigla em inglês) dos EUA proibiu que o público leve armas para o evento no qual o vice-presidente americano, Mike Pence, irá se apresentar. Quando o republicano subir ao palco na Conferência de Liderança em Dallas, no Texas, no dia 4 de maio, o local deve estar livre de armas de fogo, munição e facas.



A decisão da NRA de não permitir que o público carregue armas no evento, em nome da proteção do vice-presidente, deixou os alunos da escola de Parkland, na Flórida, irritados. Os estudantes são sobreviventes de um tiroteio em massa que ocorreu na escola, em 14 de fevereiro, e que deixou 17 mortos. Depois do ataque, o presidente americano Donald Trump considerou armas professores, afirmando que "zonas livres de armas" são as mais perigosas e vulneráveis.



A NRA apoia a ideia de Trump de ter mais armas nas escolas como opção para melhorar a segurança. Os EUA são o país com a maior frequência de tiroteios em escolas no mundo, e o que mantém a política de armas mais liberal. Há debates frequentes no país sobre a liberação de armas de alta potência ou sobre a falta de checagem sobre o histórico criminal e de saúde mental dos compradores de armas.



Matt Deitsch, um dos estudantes de Parkland responsável por criar a Marcha por Nossas Vidas - manifestação a favor do controle de armas nos EUA - tuitou sobre a notícia.



"Espere espere espere espere espere, você está em dizendo que para manter o vice-presidente em segurança não haverá armas no local, mas quando o assunto são crianças eles querem armas por todos os lados? Alguém pode me explicar isso? Porque parece que a NRA quer proteger as pessoas que os ajudam a vender armas, não crianças", disse Deitsch no Twitter.



Segundo um comunicado publicado pela NRA, não haverá espaço para guardar as armas. Estão proibidas armas, acessórios, munição e facas no evento.