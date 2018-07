Nove combatentes pró-regime morrem na Síria

Em ataque atribuído a Israel contra base militar em Aleppo, três dos nove combatentes mortos eram estrangeiros

Pelo menos nove combatentes pró-governo, três deles estrangeiros, morreram em um ataque noturno atribuído a Israel contra uma base militar no norte da Síria - informou o OSDH (Observatório Sírio para os Direitos Humanos) nesta segunda-feira (16).



A agência oficial síria Sana acusou Israel de bombardear uma base militar em Aleppo, cidade na região norte da Síria, no domingo (15).



Citando uma fonte militar, a Sana indicou que o Exército israelense "tomou como alvo, com seus mísseis, uma das nossas posições (...) no norte do aeroporto militar de Neirbab", em Aleppo.



"Os danos são unicamente materiais", indicou a agência.



Segundo o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman, "seis sírios e outros três combatentes, cuja nacionalidade não foi determinada, morreram nesse ataque".



O OSDH informou ainda que as instalações militares são uma plataforma logística que serve para abastecer os combatentes no "front" com comida e equipamento, mas que não há depósitos de armas.



Um porta-voz do Exército israelense não quis comentar "informações procedentes do exterior".



Embora Israel garanta que não quer se envolver na guerra na Síria, ao mesmo tempo, diz que não permitirá que o Irã, que apoia o governo Bashar al-Assad, use o país em guerra para atacá-lo.



Desde o início da guerra na Síria, em 2011, Israel fez vários ataques contra o governo Assad, ou contra seus aliados (o Hezbollah libanês e Teerã), principalmente perto de Damasco e nas províncias centrais de Homs e de Hama.