Novas fendas se abrem perto de vulcão no Havaí

A erupção do vulcão Kilauea, o mais ativo do Havaí, continuava neste domingo (6), com o surgimento de novas fendas, das quais saem lava e gases tóxicos que provocaram milhares de evacuações.

Segundo um comunicado do Observatório Vulcanológico do Havaí divulgado neste domingo (6), contabilizaram-se oito rachaduras, a última delas aberta na noite deste sábado. Todas ficam na localidade de Leilani Estates, cujos 1.700 habitantes receberam uma ordem de evacuação obrigatória na última quinta-feira, bem como os de Lanipuna Gardens.