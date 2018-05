Netanyahu se reunirá com Putin antes da data limite dos EUA sobre acordo nuclear com Irã

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, visitará o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou na próxima quarta-feira, pouco antes de uma decisão dos Estados Unidos sobre uma eventual retirada do acordo nuclear com o Irã, informou o gabinete do presidente israelense.

O encontro se concentrará sobre os "acontecimentos regionais", informou o gabinete de Netanyahu, e acontece depois de primeiro-ministro israelense ter revelado em rede de televisão as supostas provas que mostrariam que o Irã teve durante décadas a ambição de obter armas nucleares.

Após sua apresentação televisiva, Netanyahu telefonou para líderes mundiais, incluindo Putin. A Rússia, entretanto, mantém seu apoio ao acordo assinado pelas potências mundiais com Teerã para evitar oficialmente que o regime iraniano utilize seu potencial nuclear para fins militares.

O presidente Trump deve tomar uma decisão sobre uma possível denúncia do acordo no dia 12 de maio.