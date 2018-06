Navio Lifeline atraca em Malta

Embarcação com 233 migrantes resgatados recebeu autorização para atracar na capital de Malta, após uma semana de espera em alto-mar

O navio Lifeline, fretada pela ONG alemã Mission Lifeline, e com 233 migrantes, recebeu autorização para atracar na capital de Malta, após uma semana de espera em alto-mar.



Os migrantes a bordo serão distribuídos entre oito países europeus dispostos a recebê-los: Malta, Itália, França, Espanha, Portugal, Luxemburgo, Bélgica e Holanda.



Segundo a imprensa italiana, a decisão foi tomada em Roma na segunda-feira (25) em uma reunião entre o presidente francês, Emmanuel Macron, e o premiê italiano, Giuseppe Conte, com a aprovação de vários países europeus.



Macron chegou a retomar algumas das críticas da Itália ao papel das ONGs no Mediterrâneo, afirmando que a ONG agiu "contrariando todas as regras" por se negar a entregar os migrantes à Guarda Costeira da Líbia.



"Acabamos sendo cúmplices dos traficantes. É de um cinismo terrível", disse Macron.



A ONG rejeitou as críticas e defendeu sua posição. "É preciso destacar que a única ordem que o navio se negou a obedecer foi a de entregar estas pessoas à suposta Guarda Costeira líbia porque teria ido contra a Convenção de Genebra sobre os refugiados e teria sido ilegal", disse em um comunicado.



A Mission Lifeline também foi acusada de navegar ilegalmente com bandeira holandesa. O governo holandês indicou que o navio não está registrado no país, ao contrário do que afirma a organização.



Apoio insuficiente



A Itália, onde chegaram desde 2013 uns 700 mil migrantes, considera que não tem apoio suficiente de seus parceiros europeus e Conte confirmou nesta quarta-feira (27) perante o Parlamento que nesta quinta (28) vai apresentar uma série de propostas em uma cúpula europeia em Bruxelas.



Entre elas está a de reforçar as fronteiras exteriores do bloco, a de reafirmar o princípio de que os barcos que chegam à Itália chegam ao território da UE, assim como a criação de proteção nos países de trânsito.