O russo Anton Shkaplerov, o americano Scott Tingle e o japonês Niroshige Kanai estão em perfeito estado de saúde após a viagem, segundo o Centro de Controle de Voos Espaciais da Rússia (CCVE). Os três estavam desde dezembro na Estação Espacial Internacional.

A nave russa Soyuz MS-07 retornou à Terra neste domingo (3) com três cosmonautas a bordo e com a bola que será utilizada na abertura da Copa do Mundo de 2018.

A informação inicial é de que a Telstar 18, bola levada pelos cosmonautas até a Estação Espacial, será utilizada na abertura da Copa do Mundo no próximo dia 14, quando a Rússia enfrenta a Arábia Saudita. A Fifa, no entanto, ainda não confirmou a utilização.