Naufrágio na costa da Líbia deixa mais de 100 desaparecidos

Os corpos de três bebês foram resgatados e mais de 100 pessoas estão desaparecidas após o naufrágio, nesta sexta-feira (29), de uma embarcação de imigrantes ao longo da costa da Líbia - informaram sobreviventes e membros da Guarda Costeira local.

Cerca de 120 imigrantes estavam a bordo de um bote inflável, no momento do naufrágio ocorrido a seis quilômetros da costa líbia, disseram à agência France Presse os sobreviventes levados para a região de Al-Hmidiya, 25 quilômetros ao leste da capital, Trípoli. Na operação, 16 jovens foram resgatados.

A embarcação zarpou de madrugada da cidade costeira líbia de Garabulli, 50 quilômetros ao leste de Trípoli, relataram sobreviventes.

Algumas horas mais tarde, houve uma explosão a bordo, e o motor pegou fogo. A embarcação começou a arder em chamas, e os migrantes tentaram se proteger, concentrando-se em um dos lados da embarcação.

Segundo agentes da Guarda Costeira, eles foram localizados por pescadores, que alertaram a Marinha.

Testemunhas disseram que várias famílias marroquinas estavam a bordo, assim como iemenitas. Entre os desaparecidos, estão dois bebês e três crianças de 4 a 12 anos, e entre 10 a 15 mulheres.

Em pouco mais de 10 dias, a Marinha líbia resgatou centenas de imigrantes.Para milhares de migrantes africanos, a Líbia é um país de destino e de trânsito para a costa europeia. A ilha de Lampedusa, na Itália, fica a menos de 300 km de distância da costa líbia.



O naufrágio acontece no mesmo dia em que a União Europeia acertou um acordo para diminuir o fluxo de imigração para o continente e para adotar medidas de como lidar com os imigrantes que chegam ao bloco.



Nesta sexta-feira (29), o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, ainda anunciou que os portos do país estarão fechados por todo verão europeu às ONGs que socorrem migrantes no Mediterrâneo.