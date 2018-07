Naufrágio em lago do Missouri deixa 13 mortos

Um veículo de turismo virou e afundou na quinta-feira (19) durante uma tempestade em um lago do estado americano do Missouri, matando 13 pessoas - informaram as autoridades locais, acrescentando que há várias crianças entre as vítimas.



O acidente deixou sete pessoas hospitalizadas e cinco desaparecidos no lago Table Rock, revelou em entrevista coletiva o xerife do condado de Stone, Doug Rader.



Interrompidas à noite, as operações de resgate foram retomadas na manhã desta sexta-feira (20), com a participação de mergulhadores na busca dos desaparecidos.



Dois dos feridos se encontram em estado crítico, segundo a filial do Cox Medical Center, uma estrutura hospitalar instalada no Missouri.



Segundo Rader, ao menos 31 pessoas estavam no veículo, um anfíbio que tinha rodas para circular também pela terra.



A tempestade "chegou muito rápido", disse por telefone à AFP Rick Kettels, proprietário do Lakeside Resort, um complexo hoteleiro às margens do lago.



"Vivi aqui a maior parte da minha vida e nunca tinha visto uma tempestade assim tão terrível", declarou, acrescentando que o serviço meteorológico não alertou sobre sua iminência.



Kettels gravou um vídeo da margem antes de saber do naufrágio. Nas imagens, viam-se grandes ondas batendo no pier.



"Olhando a ondas, não acho que o barco tenha tido qualquer chance", afirmou.





Ventos de 119 km/h



O Table Rock Lake é um lago artificial muito popular situado no sul do Missouri, na fronteira com o Arkansas.



Na região, foram registrados ventos de até 119 km/h que provocaram quedas de árvores e cortes de energia elétrica, informou Steve Lindenberg, meteorologista de Springfield, 72 km ao norte de Branson.



"Nossos corações estão cheios de pesar", disse a cidade de Branson em um comunicado.



"Este é um momento desafiador para todos os envolvidos", lamentou.



A sede da prefeitura de Branson foi aberta para atender às vítimas, seus familiares e sobreviventes, com a ajuda da Cruz Vermelha e de funcionários locais.



A NTSB (Junta Nacional de Segurança dos Transportes) disse que enviaria esta manhã uma equipe para investigar o incidente.



Branson é um popular destino de férias, conhecido por seus teatros e pela música country, que inclui uma atração da cantora Dolly Parton inspirada na Guerra Civil.



A companhia Ripley Entertainment, proprietária da embarcação, disse, por meio de sua porta-voz Suzanne Smagala-Potts, que fará "tudo o que puder para ajudar as famílias que se viram envolvidas, assim como as autoridades, enquanto continuarem os trabalhos de busca e resgate".



O incidente no Missouri aconteceu em meio a uma tempestade que castigou boa parte do Meio-Oeste na quinta-feira (19), segundo os meteorologistas. Vários tornados se formaram no estado de Iowa, ao norte do Missouri, deixando feridos e causando danos materiais.



Nas redes sociais, a NTSB pede qualquer tipo de registros do acidente.







If you have video or photos of the July 19, amphibious vehicle accident on Table Rock Lake near Branson, MO, or if you witnessed the accident, please contact the NTSB via email at witness@ntsb.gov — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) July 20, 2018