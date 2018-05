Nas redes, casamento de Harry bate o do irmão William

No sábado, durante a cerimônia do 'sim' entre o príncipe britânico e a ex-atriz americana Meghan Markle foram publicados mais de seis milhões de tuítes inspirados pela união

No sábado, os internautas publicaram mais de seis milhões de tuítes durante o casamento do príncipe Harry e a ex-atriz americana Meghan Markle, muito mais que o número de mensagens inspiradas pela união de William e Kate Middleton em 2011, divulgou a empresa Visibrain.



Entre sexta-feira às 22h GMT (19h de Brasília) e sábado às 23h GMT (20h de Brasília), foram publicados 6.604.498 comentários no mundo inteiro sobre este casamento que, sobretudo, contou com famosos. Um total de 5,2 milhões de hashtags #RoyalWedding foram usadas, detalhou a empresa especializada em medições de redes sociais.



Nesta mesma faixa de horário em 29 de abril de 2011, dia do casamento do irmão mais velho de Harry, o príncipe William, os internautas publicaram 1.821.669 tuítes, comparou a empresa.

A mensagem mais retuitada, de @LucySempey, com quase 105 mil retuítes, mostra uma foto de Meghan Markle quando adolescente posando em frente ao Palácio de Buckingham, ao lado de uma imagem dela, vestida de noiva, em sua cerimônia real: "Um dia você tem 15 anos e posa em frente ao Palácio de Buckingham e 22 anos depois você está casando com um príncipe. Surreal".