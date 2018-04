'Não ficará sem consequências', diz embaixador da Rússia em Washington

Presidente da Rússia, um dos principais aliados do governo Sírio, considerou ataque conjunto a Homs e Damasco como 'ato de agressão'

Logo depois do ataque lançado nesta sexta-feira (13) contra a Síria pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, França e Reino Unido, o embaixador da Rússia em Washington, Anatoly Antonov, afirmou que a ação conjunta "não ficará sem consequências".



"Os piores presságios foram cumpridos, eles não escutaram nossas advertências e voltaram a nos ameaçar. Tínhamos advertido que estas ações não ficariam sem consequências. Toda a responsabilidade recai em Washington, Londres e Paris", disse Antonov em declaração divulgada pela embaixada.



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, considerou os ataques "como um ato de agressão" e solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Para o presidente, "a escalada de violência tem um impacto devastador na relação internacional". Na nota, Putin lembrou ainda que o ataque vai gerar uma nova onda de imigrantes.



"Washington começou uma agressão sob um estado soberano que está na linha de frente contra o terrorismo", disse o presidente da Rússia na nota divulgada na manhã deste sábado (14).



A ministra de Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, publicou em sua conta oficial do Facebook uma nota em que afirma que "aqueles por trás disso [os ataques] reivindicam liderança moral no mundo e declaram que são excepcionais".