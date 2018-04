'Não estamos em guerra comercial', diz Trump sobre a China

O presidente americano Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (4) que os Estados Unidos não estão em uma guerra comercial com a China, no momento em que os dois países provocam um abalo no mercado com medidas de retaliação recíprocas.

"Não estamos em uma guerra comercial com a China, esta guerra foi perdida há muitos anos pelas pessoas tolas, ou incompetentes, que representavam os Estados Unidos", escreveu Trump em um de seus tuítes matinais.

"Agora temos um déficit comercial de US$ 500 bilhões por ano [com a China], com o Roubo de Propriedade Intelectual de outros 300 bilhões. Não podemos permitir que isto continue" completou o presidente americano, criticando o gigante comercial.