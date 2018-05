Morre uma das sobreviventes de queda de avião em Cuba

As pacientes, "entubadas e ventiladas mecanicamente", apresentam lesões graves, como traumatismo cranioencefálico, múltiplas fraturas de ossos longos, lesões nas cavidades torácica e abdominal e queimaduras.



O Boeing 737-200 em que as três mulheres viajavam de Havana para Holguín caiu ao meio-dia de sexta-feira quando tinha acabado de decolar do aeroporto internacional na capital cubana.



A aeronave, operada pela estatal Cubana de Aviación, pertencia à companhia mexicana Damojh (Global Air).



O governo cubano, que anunciou no sábado (19) a descoberta de uma das duas caixas-pretas do avião, conduz uma investigação e já identificou 36 dos mortos, alguns dos quais já foram enterrados em suas respectivas províncias.

A jovem Grettel Landrovell, de 23 anos, que sobreviveu à queda de um avião em Havana (Cuba) na sexta-feira (18) morreu nesta segunda-feira (21). Ela estava entre as três pessoas sobreviventes do acidente; com ela, o número de mortos sobe para 111.Segundo a rede estatal cubana de TV, o Ministério da Saúde informou que ela estava em estado crítico extremo "que não foi possível reverter".apesar dos esforços dos médicos, explicou o Ministério da Saúde cubano em um comunicado lido na TV estatal. Outras duas mulheres feridas permanecem internadas em estado grave.