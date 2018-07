Morre Sergio Marchionne, homem que transformou a Fiat

Empresário ítalo-canadense tinha 66 anos

Sergio Marchionne, o empresário ítalo-canadense que dirigiu a FCA (Fiat Chrysler) por 14 anos, faleceu - anunciou o Exor, grupo empresarial da família Agnelli, nesta quarta-feira (25).



"Com grande tristeza, Exor soube da morte de Sergio Marchionne", aos 66 anos, informou o grupo em um comunicado.



"Infelizmente, aconteceu o que temíamos. Sergio Marchionne, o homem, o amigo, se foi. Acho que a melhor maneira de honrar sua memória é continuar construindo sobre o legado que deixa para nós, cultivar seus valores de humanidade, responsabilidade e abertura moral", afirmou o presidente do Exor, John Elkann, neto de Gianni Agnelli, figura histórica da Fiat.



Pouco depois de saber da notícia, a Câmara dos Deputados da Itália fez um minuto de silêncio em homenagem a Marchionne, hospitalizado desde final de junho em Zurique, após se submeter a uma cirurgia no ombro.



Marchionne sofreu várias complicações pós-operatórias. Na sexta, seu estado de saúde se deteriorou bruscamente, levando a Fiat a fazer uma reunião de emergência com a cúpula da empresa para substituí-lo nos postos executivos que tinha no grupo.