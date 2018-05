Morre romancista norte-americano, Phillip Roth

Conhecido por obras como "Pastoral Americana" e "O Complexo de Portnoy", o escritor faleceu aos 85 anos

Philip Roth, um dos gigantes da literatura americana do século XX, faleceu na terça-feira (22) aos 85 anos, seis anos depois de ter anunciado a aposentadoria e sem ter vencido o Nobel.



Depois de mais de meio século de uma carreira que o tornou famoso em todo o mundo, em 2012 o autor anunciou que não tinha "mais nada para escrever" e que não tinha energia para administrar a frustração que acompanha a criação literária.



Uma decisão que voltou a explicar em agosto de 2017 ao jornal francês "Libération": "Contar histórias, isto que foi tão precioso durante toda minha existência, já não é o centro da minha vida", explicou. "É estranho. Nunca imaginei que algo assim poderia acontecer".



"Nêmesis", publicado em 2010, foi o último romance publicado pelo escritor, que vivia entre seu apartamento no Upper East Side de Nova York e uma casa em Connecticut.



Roth foi reconhecido com múltiplos prêmios: o Pulitzer em 1998 por "Pastoral Americana", o National Book Award em 1960 por "Adeus, Columbus" e em 1995 por "O Teatro de Sabbath", além do Príncipe das Astúrias de Letras em 2012. Também foi citado durante muitos anos entre os nomes cotados para vencer o Nobel.



Neto de imigrantes judeus do leste da Europa, nascido em Nova Jersey, perto de Nova York, Roth escreveu 31 romances.



Seus relatos provocadores sobre a moral pequeno burguesa judaico-americana, sátiras políticas, reflexões sobre o peso da história, ou mais recentemente sobre o envelhecimento, ficam com frequência na fronteira entre a autobiografia e a ficção.



Seu texto exigente e sua lucidez implacável ocupam um lugar único na literatura americana da segunda metade do século XX, sendo o único escritor vivo cuja obra foi publicada pela prestigiosa coleção Library of America.