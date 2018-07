Mísseis israelenses atingem sudoeste da Síria

Israel já advertiu que devem ser respeitadas as linhas de cessar-fogo entre os dois países

Ataques aéreos israelenses atingiram nesta quarta-feira (11) posições do Exército sírio no sudoeste do país, na região das Colinas de Golã, informou a agência estatal Sana. "A aviação do inimigo israelense lançou vários mísseis, contra distintas posições do Exército", na província de Quneitra, causando danos materiais, revela o comunicado.



A ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) informou que os mísseis - provavelmente disparados pelas forças israelenses - atingiram na região de Hadar, no norte da Província de Quneitra (próximo às colinas de Golã), e outros atingiram posições das forças do regime e seus aliados nas proximidades das localidades de Baath e Jaba".



Ainda não havia informações sobre mortos. Inicialmente, a Sana informou que os mísseis tinham sido derrubados pela defesa antiaérea.



O Exército insraelense revelou ter interceptado um drone procedente da Síria – desencadeando um alerta nas colinas de Golã. Trata-se "de um drone sírio não armado que parecia realizar uma missão de levantamento de informação", declarou o porta-voz militar Jonathan Conricus.



Combates



Israel está atento nas últimas semanas aos combates no sul da Síria e advertiu que devem ser respeitadas as linhas de cessar-fogo entre os dois países.



Alguns disparos da guerra na Síria atingiram a região das colinas de Golã controladas por Israel.



O regime sírio tenta expulsar os rebeldes das províncias de Quneitra e Deraa, onde começaram os protestos que deram origem à guerra civil, em 2011.



Damasco já recuperou mais de 80% da província de Deraa desde o início da atual ofensiva, em 19 de junho, após uma campanha de bombardeios e acordos com a oposição.