Ministros do G20 advertem sobre 'tensões comerciais'

Os ministros da Economia e presidentes de bancos centrais do G20 - grupo das 20 maiores economias - reunidos em Buenos Aires advertiram, neste domingo (22), sobre os riscos que as "tensões comerciais" supõem para o crescimento global, e fizeram um chamado a "fortalecer o diálogo".

Embora o crescimento da economia mundial continue sendo "robusto", os "riscos em curto e médio prazo aumentaram", incluindo "o aumento das tensões comerciais e geopolíticas", assinalaram os responsáveis no comunicado final do G20 financeiro.

Os ministros também pediram que "reforcem o diálogo" para "melhorar a confiança", em meio a um aumento generalizado de tarifas alfandegárias após a decisão do governo de Donald Trump de impor taxas adicionais às importações de aço e alumínio.

O texto, em tom conciliatório, não faz referência direta à guerra comercial e se aproxima mais das declarações europeias que buscam construir pontes para evitar uma escalada, do que à postura mais dura exibida pelos Estados Unidos no fim de semana.

A reunião do G20 financeiro, integrado por ministros da Economia e presidentes de bancos centrais, se tornou um fórum de discussão dos aumentos das tarifas decididos pela administração de Donald Trump.



Inflexíveis

O FMI advertiu que a guerra comercial atingirá o crescimento mundial, mas Washington anunciou no G20 que seguirá pressionando por um comércio mais "equilibrado".



Na semana passada, o presidente americano qualificou a China, a UE e a Rússia como "inimigos" comerciais, e ameaçou ampliar as tarifas adicionais que dispôs sobre o aço e o alumínio a todas as importações do gigante asiático, em um total de 500 bilhões de dólares anuais.

"Desejamos ter uma relação (comercial) mais equilibrada" com a China "e a relação equilibrada é a que possamos vender mais bens" ao gigante asiático, afirmou o secretário americano do Tesouro, Steven Mnuchin, no sábado (21).

Os EUA buscam combater um déficit comercial com a China que supera os 370 bilhões de dólares anuais. No processo, o aumento de tarifas afetou outros sócios comerciais como União Europeia, Canadá e México (membros junto com os EUA do Nafta, Acordo de Livre-Comércio da América do Norte).

Apenas perdedores



A UE insiste que a atual conjuntura só deixará "perdedores" pelo caminho.

"O impacto das medidas protecionistas implementadas foram, felizmente, limitadas até agora, mas o risco de uma escalada (desse impacto) está latente", advertiu o comissário europeu para Assuntos Econômicos e Finaceiros, Fiscalização e Alfândegas, Pierre Moscovici.

"Nos faz falta dizer que um aumento dos conflitos comerciais afetaria negativamente o bem-estar em todos os países; também nos Estados Unidos", acrescentou.

No sábado, em entrevista com à agência France Presse, o ministro francês de Economia e Finanças, Bruno Le Maire, havia assinalado que a guerra comercial só deixará "perdedores", "destruirá empregos e afetará o crescimento mundial", enquanto pediu que Washington volte "à razão" e "respeite as regras multilaterais e seus aliados".

Crise do multilateralismo

A tensão vista nas trocas de declarações durante o G20 em Buenos Aires é mais uma amostra da crise das negociações comerciais multilaterais, que ficam evidentes na paralisação que a OMC (Organização Mundial do Comércio) atravessa.

Enquanto Le Maire advogou por "reformar o multilateralismo comercial", Moscovici assinalou que o "sistema multilateral, do qual o G20 é uma peça central, está sob uma pressão significativa" e pediu para "fortalecê-lo".

"As decisões unilaterais nunca podem ser a resposta", enfatizou em clara referência às medidas de Washington.

Eduardo Guardia, ministro da Fazenda do Brasil - um dos países emergentes fundadores do G20 -, assinalou "a importância dos organismos internacionais de resolução de controvérsias" no contexto como o atual.

"Tudo o que vai na contramão do livre-comércio, de um comércio baseado em regras, deve ser resolvido por meio dos organismos multilaterais que são feitos exatamente para solucionar este tipo de conflito", afirmou em declarações a jornalistas. O contrário "pode ter um impacto negativo na economia mundial", acrescentou.