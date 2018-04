Ministros do Equador renunciam por crise em fronteira colombiana

28.04.2018 15:21

As pastas do Interior e da Segurança ficarão sob comando de Lino Toscanini e Oswaldo Jarrín, respectivamente

Dois ministros equatorianos da área de segurança renunciaram nesta sexta-feira (27). O ministro do Interior, César Navas, e o da Defesa, Patricio Zambrano, tomaram a decisão devido à falta de resultados na caçada aos grupos armados que estão por trás da inusitada violência na fronteira com a Colômbia.



O presidente Lenín Moreno aceitou a renúncia e indicou para a pasta do Interior Lino Toscanini, ex-reitor da Universidade Católica de Guayaquil, e para a Defesa o general da reserva Oswaldo Jarrín, que já a comandou em 2005 e 2006.



Navas e Zambrano não conseguiram achar os responsáveis pela onda de violência que tomou a região da fronteira com a Colômbia e já deixou sete mortos desde janeiro. Em meados de abril, o presidente havia dado 10 dias como prazo para uma resolução.





As autoridades do Equador e da Colômbia acusam rebeldes dissidentes da já dissolvida guerrilha das Farc como responsáveis dos atentados e sequestros na fronteira onde opera o tráfico de drogas.

Além dos sete mortos, militares e jornalistas, a violência no local deixou dezenas de feridos e dois civis sequestrados.



Em 27 de janeiro, um carro-bombaexplodiu em frente a um quartel da polícia na cidade costeira de San Lorenzo, ao norte, e fronteiriço com o conturbado departamento (província) de Nariño.



Sob o comando de Walter Artízala, conhecido como Guacho, o grupo dissidente sequestrou um jornalista, um fotógrafo e o motorista do jornal "El Comercio" de Quito, que viajaram para a fronteira para cobrir a explosão de violência inédita. Os três foram assassinados em 27 de março.



Após a confirmação do crime, Equador e Colômbia lançaram uma caçada contra a frente Oliver Sinisterra, dirigida por Guacho.



Junto com centenas de homens, o ex-guerrilheiro se afastou do processo de paz que resultou no desarmamento de 7.000 combatentes e na transformação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia em partido político.