Ministro israelense quer vetar jogos da Copa aos detentos do Hamas

O ministro de Segurança Interna de Israel, Gilad Erdan, afirmou que deseja proibir que os detentos palestinos que pertencem ao movimento islamita Hamas assistam às partidas da Copa do Mundo da Rússia-2018.



"Não tenho a intenção de permitir que os membros do Hamas detidos em nossas prisões assistam às partidas da Copa do Mundo enquanto tivermos reféns israelenses e corpos de soldados na Faixa de Gaza", disse Erdan em uma entrevista ao site de notícias YNet.

Todos os detentos têm o direito de assistir televisão, de acordo com as normas penitenciárias, mas Erdan pediu uma análise sobre a legalidade de mudar este dispositivo até o início da Copa do Mundo em 14 de junho.

Quase 6.500 palestinos estão detidos em prisões israelenses, de acordo com uma associação de presos palestinos.