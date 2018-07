Ministro e vice-ministro do Paraguai morrem em queda de avião

Restos foram encontrados nesta quinta-feira

O ministro da Agropecuária, o vice-ministro da mesma pasta do Paraguai e outras duas pessoas morreram na queda, na quarta-feira (25), do avião que os transportava e cujos restos forma encontrados nesta quinta-feira (26).



No jato, que caiu a 8 km do aeroporto de Ayolas, na fronteira com a Argentina, viajavam o ministro da Agropecuária Luis Gneiting, seu vice-ministro Vicente Ramírez, um funcionário do governo, Luis Charotti, e o piloto Gerardo López.



"Não há sobreviventes", informou Roque González, membro da Unidade Especial de Busca e Resgate.