Ministro das Relações Exteriores também renuncia no Reino Unido

Boris Johnson deixa o cargo, seguindo renúncia do ministro do Brexit, David Davis, após acordo sobre saída da UE ser aprovado no Parlamento

O ministro das Relações Exteriores britânico, Boris Johnson, renunciou ao cargo nesta segunda-feira (9), seguindo a renúncia do ministro do Brexit, David Davis, no domingo (8).



Os dois renunciaram após a primeira-ministra Theresa May fechar um polêmico acordo no Parlamento sobre o futuro das relações do Reino Unido com o bloco europeu.



De acordo com um anúncio do gabinete de May, o substituto de Johnson será apontado em breve.



David foi substituído por Dominic Raab, nesta segunda. O ministro do Brexit afirmou, em carta, que acredita que o plano de manter comércio aberto com a UE levará o poder de Bruxelas para dentro do Reino Unido, algo com o que não concorda.