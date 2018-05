Ministro chinês das Relações Exteriores visita Coreia do Norte

O ministro chinês das Relações Exteriores desembarcou nesta quarta-feira (2) em Pyongyang, o primeiro alto funcionário do governo de Pequim a visitar a Coreia do Norte em vários anos, no momento em que a China tenta melhorar suas relações com o país vizinho.

A visita de dois dias do chanceler Wang Yi acontece após a reunião de cúpula histórica intercoreana e antes do encontro previsto entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump nas próximas semanas.



Na visita, Wang afirmou que Pequim espera que as discussões entre Estados Unidos e a Coreia do Norte permitam "alcançar avanços substanciais". Ele ainda disse que a China "apoia totalmente os esforços (da Coreia do Norte) a fim de conseguir a desnuclearização da península coreana", segundo a agência oficial Xinhua.

Wang, que se reunirá com o chanceler norte-coreano Ri Yong Ho durante a visita, foi recebido pelo vice-ministro das Relações Exteriores, Ri Kil Song, e outros funcionários no aeroporto de Pyongyang.