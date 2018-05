Mini lança carro exclusivo para celebrar Casamento Real

Por escolha do casal, o carro será doado para uma instituição beneficiante que cuida de crianças com HIV, assim como todos os outros presentes que receberem.



O carro possui pintura personalizada, detalhes em 3D, gravuras no teto e lanternas com o formato da bandeira britânica, porém o grande diferencial do veículo é o feixe de luz que é projetado no chão quando o motorista abre a porta, revelando a frase "Just Married" (recém-casados).

Príncipe Harry e Meghan Markle receberão um presente muito especial em seu casamento. A Mini, parte britânica do grupo BMW, produziu um veículo único desenvolvido especialmente para a cerimônia, que acontecerá no dia 19 de maio.