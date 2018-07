Mineiro chileno manda mensagem para garotos presos em caverna na Tailândia

Mario Sepúlveda ficou 69 dias presos debaixo da terra depois que a mina onde trabalhava desabou; 12 meninos e seu técnico de futebol continuam em caverna

O mineiro chileno Mario Sepúlveda, que em 2010 ficou 69 dias presos debaixo da terra após a mina onde trabalhava desabar, gravou um vídeo com uma mensagem de força para os 12 meninos e o técnico de futebol de 25 anos que estão presos em uma caverna inundada na Tailândia.



A mensagem, divulgada na quarta-feira (4) em sua conta no Twitter, aparece dois dias depois de o grupo ter sido encontrado em segurança em uma das galerias do complexo de cavernas Tham Luang. Apesar de estarem bem, o resgate do jovens pode demorar até quatro meses, devido às complicações do local onde estão e as enchentes na caverna.





erca 1,6 milhão de litros de água são retirados por hora, mas as chuvas continuam intensas, o que tem mantido o nível da água constante. A previsão de chuva permanece para os próximos dias e a temporada de monções só deve acabar em quatro meses.



O grupo de meninos, de 11 a 16 anos, e seu técnico de futebol entraram na caverna no dia 23 de junho, buscando abrigo após um treino. Com as fortes chuvas, o local foi inundado e a saída se tornou impossível. Foi apenas na última segunda-feira (2) que um grupo de resgate com mergulhadores encontrou os garotos a salvo em uma das galerias. No entanto, são estudadas foram de retirar os meninos da caverna.Segundo informou o comandante Anand Surawan, da Marinha tailandesa, serão enviados alimentos para mais quatro meses e o grupo terá aulas de mergulho, além de receberem atendimento médico. Uma das opções é retirar os jovens por mergulho através das galerias inundadas com águas lamacentas, mas o percurso é complicado, com passagens estreitas que dificultam o uso de tanques de oxigênio. Segundo o jornal alemão "Deutsche Welle", os mergulhadores da Marinha levam 6 horas para chegar ao local onde o grupo foi encontrado, a cerca de 2km da entrada da caverna.A água já está sendo bombeada para fora da caverna. Segundo a rede americana "CNN", cUma alternativa estudada também seria furar o solo no topo da montanha onde fica o complexo de cavernas, a uma altura de 1km, e então retirar os meninos pela fenda. Aberturas naturais são buscadas para fazer a passagem do resgate.