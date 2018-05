Militares impedem acesso de jornalistas ao Parlamento da Venezuela

Membros da Guarda Nacional, deputados e jornalistas trocaram socos e empurrões nesta terça-feira (15), quando os militares impediram o acesso da imprensa à sede do Parlamento da Venezuela, controlado pela oposição.

O Sindicato dos Trabalhadores da Imprensa (SNTP) denunciou que "várias equipes foram agredidas" e uma câmera, "destruída" quando um grupo de parlamentares tentou permitir a entrada dos jornalistas no Palácio Legislativo.

"José Rivas, câmera da (TV privada) Venevisión, sofreu traumatismos no tórax e no rosto quando tentava entrar (...). Sua câmera foi destruída e ele recebeu socos e chutes" dos militares, informou o sindicato no Twitter.

O bloqueio militar na entrada do Parlamento tem sido frequente nas últimas semanas. Desde 17 de abril, os jornalistas foram impedidos de entrar no local em seis ocasiões.