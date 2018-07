Milhares de pessoas fogem de incêndios na Califórnia

Logo após o início do incêndio, autoridades prenderam Brandon McGlover, 32, suspeito de ser o responsável por nove incêndios no sudoeste do condado de Riverside. Ontem, ele foi alvo de 15 acusações de incêndio criminoso, das quais se declarou inocente.O governador da Califórnia, Jerry Brown, decretou estado de emergência no condado, afetado também por cortes de energia devido à destruição causada pelo fogo, que atingiu quilômetros da rede de distribuição.O serviço de emergências do governo da Califórnia advertiu que o risco de incêndio continua aumentando no estado. "Assegurem-se de que sua família e seus amigos estejam preparados para a evacuação", publicou no Twitter.Mais ao norte, outro incêndio, de nome Ferguson, continuava avançando perto do parque nacional de Yosemite. O fogo levou ao fechamento de alguns setores da atração natural.O serviço de notícias Inciweb informou esta manhã que o incêndio, iniciado no último dia 13, destruiu 20 mil hectares, matou um bombeiro e feriu sete pessoas.Sobre o incêndio Carr, ao norte da cidade de Redding (norte da Califórnia), em que morreram na última quinta-feira (26) dois bombeiros, o último relatório, divulgado na noite de ontem, deu conta de quase 20 mil hectares queimados em quatro dias, 500 prédios destruídos e 75 danificados.