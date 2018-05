Mike Pence pede que Venezuela suspenda eleições

Vice-presidente dos EUA afirma que as eleições são uma farsa

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, pediu nesta segunda-feira (7) à Venezuela para suspender as eleições presidenciais previstas para 20 de maio, às quais qualificou como uma "fraude".



"Pedimos a(o presidente Nicolás) Maduro que suspenda esta fraude de eleições e que organize eleições reais", disse Pence na OEA (Organização dos Estados Americanos), afirmando que as eleições previstas no país sul-americano "não são mais que uma fraude e uma farsa".