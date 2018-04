Mianmar recebe primeira família rohingya de volta

Uma primeira família entre as milhares de pessoas da minoria muçulmana rohingya refugiadas em Bangladesh para fugir da violência em Mianmar retornou ao país, anunciou o governo birmanês no sábado (14).

"Os cinco membros da família (...) retornaram ao campo de repatriação da cidade de Taungpyoletwei, no estado de Rakhin, esta manhã", informou o governo em um comunicado publicado no Facebook pelo Comitê de Informação.

O governo disse que a família tinha sido enviada "temporariamente" para a cidade de Maungdaw, onde tem parentes. Esta cidade, localizada ao lado do rio Naf, que marca a fronteira entre os dois países, está no epicentro da crise.

A declaração descreve a família como "muçulmana", em acordo com a política do governo de não usar a palavra "rohingya", que as autoridades não reconhecem como um grupo étnico.

As autoridades verificaram "se eles viviam no país antes" e deram a eles um cartão de verificação nacional, um tipo de carteira de identidade que não confere cidadania e que os líderes rohingyas rejeitam, pois reivindicam direitos plenos.

Os rohingyas, de confissão muçulmana, são alvos de um forte movimento budista em Mianmar, que os considera uma ameaça à predominância de sua religião no país.

Desde agosto do ano passado, mais de 670 mil rohingyas fugiram para Bangladesh para escapar da violência, que a ONU chamou de "limpeza étnica" orquestrada pelo exército birmanês.

O governo "vai verificar quais são as dificuldades encontradas pelas pessoas que sofrem devido aos conflitos para melhorar o processo de repatriamento", aponta o comunicado.

As autoridades não informaram se esse primeiro retorno simbólico será seguido por outros.

A questão do retorno dos refugiados é acompanhada de perto pela comunidade internacional e as ONGs têm alertado para a falta de preparo de Mianmar, que deveria ter construído acampamentos temporários para os rohingyas que tiveram suas casas incendiadas.

A estas dificuldades acrescenta-se a discriminação contra este grupo, alimentada pelo nacionalismo budista.